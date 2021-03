Maarten van Rossem regelt eigen vaccinatie, GGD en Hugo de Jonge woedend

Historicus Maarten van Rossem heeft zijn eigen coronavaccinatie geregeld, zonder dat hij een oproep had. Dat heeft de 77-jarige Van Rossem zelf gezegd in zijn podcast. Hoewel zijn vrouw en hij binnenkort aan de beurt zijn voor hun prik, besloot hij zichzelf vooraan de wachtrij te plaatsen. Heel moeilijk was dat niet, hij hoefde er alleen maar even voor te bellen. De GGD is boos en ook minister De Jonge noemt de actie van Van Rossem egoïstisch.

Volgens Van Rossem kreeg hij de tip van een kennis. Hij belde het afsprakennummer van de GGD, kreeg te horen dat hij niet aan de beurt was, probeerde het even later opnieuw en kon toen een afspraak maken. Alleen had hij zijn Burgerservicenummer niet bij de hand en moest terugbellen. Toen hij dat deed kon het maken van een afspraak weer niet, maar toen hij daarna wéér terugbelde toch weer wel.

Vier telefoontjes dus, gepleegd naar drie locaties. Meer was er voor Van Rossum niet nodig om vervroegd gevaccineerd te worden. Dat toont aan dat de organisatie rond de vaccinatiecampagne een chaos is, aldus de historicus: ‘Het is natuurlijk beschamend, uiteindelijk. Kennelijk zijn de mensen die de telefoon opnemen, slecht geïnstrueerd.’

Inmiddels is Van Rossem gevaccineerd, op 30 april krijgt hij zijn tweede Pfizer-prik. Een woordvoerder van de GGD zegt dat Van Rossem gewoon even had moeten wachten, omdat zijn werkelijke oproep elk moment binnen kon komen. De woordvoerder noemt het vooral ‘echt schandalig’ dat de historicus ‘lijkt te suggereren dat je kunt voordringen bij ouderen’:

Het feit dat hij het probeert. Hoe durf je? We hebben een vaccinatiestrategie: eerst de ouderen, zorgmedewerkers. Die hebben het het hardst nodig. Wacht netjes op je beurt.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge laat ondertussen via Twitter weten wat hij van Maarten van Rossem vindt:

Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken…egoïsme is wel het laatste wat we nu kunnen gebruiken. Dé manier waarop we met elkaar deze crisis te boven komen is sámen. Gelukkig dat de meeste mensen deugen.

Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken…egoïsme is wel het laatste wat we nu kunnen gebruiken. Dé manier waarop we met elkaar deze crisis te boven komen is sámen. Gelukkig dat de meeste mensen deugen. #netjesopjebeurt https://t.co/jjbAY82eiI — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 13, 2021

Bron: Dagblad van het Noorden