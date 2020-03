Maatregelen tegen coronavirus opgevoerd

De verscherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden uitgebreid naar het hele land. Dat werd donderdagmiddag bekendgemaakt tijdens een gezamenlijke persconferentie van premier Rutte, minister van Zorg Bruins en RIVM-directeur Van Dissel.

Alle bijeenkomsten met meer dan 100 aanwezigen worden per direct geschrapt. Iedereen in Nederland met klachten, dat wil zeggen hoesten, niezen, keelpijn en eventueel koorts, wordt geadviseerd thuis te blijven, sociale contacten te vermijden. Ook wordt aangeraden pas de huisarts te bellen wanneer die klachten verergeren.

Daarnaast wordt geadviseerd zo veel mogelijk thuis te werken. Wanneer dat niet mogelijk is luidt het advies om zoveel mogelijk in ploegendiensten te werken. Ook wordt gevraagd om bezoek aan ouderen of andere mensen met een verminderde weerstand te beperken. Deze groep mensen zelf wordt aangeraden om gezelschappen te vermijden.

Scholen worden niet gesloten. Rutte adviseerde het hoger onderwijs om hoorcolleges online te geven, maar zei verder geen noodzaak te zien om lagere en middelbare scholen en mbo’s te sluiten. Als reden hiervoor noemde hij dat er weinig besmettingen zijn en dat jongeren niet de groep zijn die een verhoogd risico lopen. Ook zei hij dat het sluiten van scholen een te grote impact op de maatschappij heeft, wanneer ouders dan ook thuis moeten blijven die wellicht juist nodig zijn in bijvoorbeeld de zorg.

Volgens RIVM-directeur Van Dissel is de reden voor de nieuwe maatregelen, dat er geen tijd meer is om bij elke nieuwe besmetting de bron te achterhalen. Ook zei hij dat er steeds meer besmettingen zijn waarvan de bron niet herleidbaar is. Die nieuwe maatregelen gaan direct in en blijven in elk geval tot en met 31 maart van kracht.

Voorafgaand aan de persconferentie maakte het RIVM bekend dat er in één dag 111 nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. Daarmee komt het totaal aantal patiënten nu op 614.