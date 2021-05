Maatregelen tegen nationalistisch parlementslid in België na twitteren staatsgeheimen

Theo Francken, voormalig staatssecretaris en nu parlementslid voor de nationalistische N-VA, wordt door het Belgisch parlement geweerd uit alle Kamercommissies waar een geheimhoudingsplicht voor geldt. Ook krijgt hij een korting van 20 procent op zijn parlementaire vergoeding. De maatregel geldt voor de rest van het parlementaire jaar.

Francken, die deel uitmaakte van de Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies, twitterde in maart geheime informatie die hij in de commissie had gehoord van de minister van Defensie. Voor de commissie geldt geheimhouding omdat er gevoelige informatie over bijvoorbeeld troepenbeweging met de volksvertegenwoordigers wordt gedeeld. Franken twitterde na een vergadering dat het Belgische leger dit jaar niet zou deelnemen aan operatie Barkhane, een Franse missie in Mali om het land te beschermen tegen islamistische terreurbewegingen. Frankrijk was nog niet op de hoogte van het Belgische besluit toen Francken het openbaarde.

Francken ontkent dat hij de geheimhouding heeft geschonden omdat hij vindt dat de informatie niet gevoelig was. Een meerderheid van de commissie en Kamervoorzitster Eliane Tillieux oordeelde anders. Francken kwam al vaker in opspraak wegens racistische en homofobe kwesties.

cc-foto: Wikipedia