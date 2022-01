Macron: doel is om ongevaccineerden ‘pissig’ te maken

Het Franse overheidsbeleid is erop gericht om ongevaccineerden dwars te zitten. Dat heeft Emmanuel Macron gezegd in een interview met Le Parisien. “Ik wil de Franse bevolking niet in de weg zitten. Maar de ongevaccineerden wil ik echt pissig maken. En we zullen dat blijven doen, tot het einde. Dat is de strategie.”

In het Franse parlement ligt een wetsvoorstel waardoor alleen volledig gevaccineerden in aanmerking komen voor een coronapas. Die pas is nodig voor toegang tot cafés, restaurants, bioscopen, musea, sportscholen en theaters. Ook wie een lange reis wil maken met de trein moet de coronapas op zak hebben.

Macron wil ongevaccineerden niet naar de gevangenis sturen of dwingen zich te laten vaccineren, zei hij in het vraaggesprek. “We voeren de druk op ongevaccineerden op door hun toegang tot zoveel mogelijk sociale activiteiten aan banden te leggen”, aldus de Franse president. “Als mijn vrijheden die van anderen inperken, word ik een onverantwoordelijk persoon. Iemand die onverantwoordelijk is, is geen burger.”

De rechts-radicale Marine Le Pen, die er niet voor terugdeinst om delen van de bevolking weg te zetten als tweederangs burgers, verwijt de Franse president dat hij “ongevaccineerden tot tweederangs burgers” maakt. Ook de uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon heeft geen goed woord over voor de uitspraken van Macron. “Het is duidelijk dat de vaccinatiepas een collectieve straf is tegen burgerlijke vrijheden”, meent hij.

Hoewel Macrons uitspraken op forse kritiek kunnen rekenen, zouden ze wel eens gunstig voor hem kunnen uitpakken bij de presidentsverkiezingen dit voorjaar. Van de volwassen bevolking is 90 procent ingeënt tegen corona, en antivaxxers zouden sowieso al niet op Macron stemmen.