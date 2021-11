Macron in tranen bij begrafenis laatste grote verzetsheld

Geen video? Klik hier.

President Emmanuel Macron kon zijn emoties amper in bedwang houden tijdens de begrafenis van Hubert Germain, de laatst overlevende verzetsheld van Frankrijk. Germain overleed vorige maand op 101-jarige leeftijd maar werd donderdag, op de in Frankrijk belangrijke dag 11 november, bijgezet in crypte nummer 9 van het monument bij Mont-Valérien. Dat monument werd na de oorlog opgericht door de leider van de Franse verzetsstrijders, generaal De Gaulle. Hij bepaalde ook dat nummer 9 vrijgehouden moest blijven voor de laatst levende Compagnon de la Libération, een groep van ruim duizend strijders die een grote rol hebben gespeeld in de bevrijding van Frankrijk en het verslaan van de nazi’s.

Bij de plechtigheid verklaarde Macron “waar zouden we nu zijn zonder Hubert Germain” en de verzetsstrijders die in 1940 gehoor gaven aan de oproep van generaal De Gaulle om de nazi’s te blijven bestrijden terwijl maarschalk Pétain samen ging werken met de Duitse bezetter. De nu weer opkomende extreemrechtse krachten, net name de potentiële presidentskandidaat Zemmour, trachten de geschiedenis te herschrijven en Pétain te rehabiliteren.

Terwijl de kist van Germain voort werd gedragen, klonk het uit 1941 stammende beroemde strijdlied Chant des partisans en werd het de president even teveel. Hij moest de tranen van zijn gezicht vegen.