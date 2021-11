Macron kondigt bouw nieuwe kerncentrales aan

Geen video? Klik hier.

De Franse president Emmanuel Macron heeft in een televisietoespraak aangekondigd dat er nieuwe kerncentrales gebouwd gaan worden, meldt de VRT. De toespraak was grotendeels gewijd aan de coronacrisis. Zo wordt een derde vaccinatie verplicht voor 65-plussers. Wie dat weigert verliest zijn of haar coronapas die nodig is voor toegang tot onder meer publieke ruimtes en de horeca.

Met de aankondiging van de bouw van kerncentrales gooit Macron het roer om. Voorgangers van de president verklaarden dat ze de afhankelijkheid van kernenergie juist terug wilden dringen. Frankrijk is voor 70 procent van het elektriciteitsverbruik afhankelijk van kerncentrales, het hoogste percentage ter wereld. Het land telt 56 kerncentrales.

