Macron na gesprek met Poetin: ‘Het ergste moet nog komen’

Vladimir Poetin wil volledige controle over de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Dat heeft de Russische president donderdag gezegd in een telefoongesprek met Emmanuel Macron. “We verwachten dat het ergste nog moet komen”, vatte het Élysée het gesprek samen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft tijdens een persconferentie aangeboden om zelf met Poetin te gaan onderhandelen. Het lijkt uiterst twijfelachtig of de Russische president op dat aanbod zal ingaan. Poetin is volgens het Élysée “bereid om alles te doen” om de macht in Kyiv over te nemen. Macron liet Poetin weten dat hij daarmee een “enorme fout” maakt waarvoor Rusland een dito prijs zal betalen.

Na het vertrek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft Macron haar functie als onofficiële leider van Europa overgenomen. Donderdagavond maakte hij bekend dat hij opnieuw zal opgaan voor het presidentschap. Hoewel niemand twijfelde aan zijn ambities, was zijn kandidatuur tot nu toe nog niet officieel. “Ik vraag om uw vertrouwen voor een nieuw mandaat als president”, schrijft Macron in een open brief.