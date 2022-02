Macron op bezoek bij Poetin in poging oorlog te voorkomen

De Franse president Emmanuel Macron is naar Moskou afgereisd voor een gesprek met de Russische leider Vladimir Poetin. Macron kiest daarbij een andere benadering dan zijn Europese collega’s, zoals Mark Rutte, die op bezoek gingen bij de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Macron gaat pas na zijn bezoek aan Poetin naar Kiev. Hij neemt ook inhoudelijk een inschikkelijker houding aan dan de Amerikaanse regering. Washington stelt dat Poetin er op uit is het buurland Oekraïne binnen te vallen. Macron zegt dat het conflict draait om “het ophelderen van de regels” tussen Moskou en Westerse machtsblokken als de Navo en EU.

De Volkskrant schrijft:

Voor zijn vertrek naar Moskou zei Macron goede hoop te hebben dat hij erin zal slagen een militair conflict te voorkomen. Tegenover Le Journal de Dimanche zei hij dat Oekraïne niet het doelwit van Rusland vormt, maar dat het Moskou gaat om ‘het ophelderen van de regels’ tussen Rusland aan de ene kant en de Navo en de Europese Unie aan de andere kant. Macron zei dat Rusland het recht heeft zijn eigen zorgen op het gebied van veiligheid aan de orde te stellen. Daarmee nam hij afstand van de interpretatie van de Amerikaanse regering, die de Russische klachten over de dreiging van de Navo en Kiev vooral ziet als een excuus voor een mogelijke militaire operatie tegen Oekraïne.

The Guardian meldt dat Macron verwacht dat hij met het gesprek het directe gevaar van een oorlog kan bezweren. “Daarna moeten we werken aan de-escalatie.” Hij zegt te willen werken aan een nieuwe orde. In Frankrijk zijn in april presidentsverkiezingen. Een internationale doorbraak die Macron op zijn conto kan schrijven zou hem niet slecht uitkomen. Na Kiev reist Macron door naar Berlijn.

Het Kremlin heeft vooraf een communiqué uitgebracht waarin verklaart wordt dat de Russische regering geen doorbraak verwacht.

