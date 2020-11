Macron reageert op racistisch politiegeweld Parijs: ‘Onacceptabel’

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn afschuw uitgesproken over de video waarop te zien hoe is politieagenten in Parijs een zwarte man mishandelen. Macron noemt het politiegeweld ‘onacceptabel’ en ‘een schande’ en wil dat de regering snel met een voorstel komt om discriminatie tegen te gaan en het vertrouwen in de politie te herstellen.

Eerder deze week publiceerde de Franse nieuwswebsite Loopsider de video. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe het slachtoffer Michel Zecler een muziekstudio binnengaat, gevolgd door door drie agenten. Daar wordt Zecler door de agenten in een hoek gedrukt en geslagen, onder andere met een wapenstok. Tijdens het slaan werd Zecler ook racistisch uitgescholden door de agenten.

DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l'agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d'insultes racistes. pic.twitter.com/37EbfgID2T — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

Volgens Loopsider was de aanleiding van het politieoptreden dat Zecler geen mondkapje zou hebben gedragen, waarop hij staande werd gehouden. Uiteindelijk werd hij na de grove mishandeling gearresteerd wegens geweldpleging en verzet bij aanhouding. Het Franse openbaar ministerie heeft die aanklachten vrijwel direct verworpen en heeft in plaats daarvan een onderzoek naar de agenten ingesteld. De drie betrokken agenten zijn geschorst.

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo had direct na het verschijnen van de beelden al gereageerd. Ze zei ‘uitermate gechoqueerd’ te zijn door het ‘ontoelaatbare geweld’ van de agenten. Ook andere vooraanstaande Fransen toonden hun afschuw, waaronder de spelers van de nationale voetbalploeg. Zo plaatste Kylian Mbappé een foto van het ernstig gehavende gezicht van Zecler en schreef daarbij: ‘Ondraaglijke beelden, onacceptabel geweld. Zeg nee tegen racisme’.

In een verklaring op sociale media schreef president Macron vrijdag dat Frankrijk zich nooit mag overgeven aan geweld, haat en racisme en dat zowel geweld tegen als door de politie nooit mag worden geaccepteerd. Behalve het openbaar ministerie heeft ook de politie zelf een onderzoek ingesteld naar de mishandeling.

Les images que nous avons tous vues de l’agression de Michel Zecler sont inacceptables. Elles nous font honte. La France ne doit jamais se résoudre à la violence ou la brutalité, d’où qu’elles viennent. La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 27, 2020

De Franse politie lag al onder vuur nadat begin deze week agenten met zeer ernstig geweld een migrantenkamp in Parijs ontruimden. Ook beelden is te zien hoe de migranten met stokken werden geslagen en met traangas werden besproeid. Ook demonstranten die de ontruiming wilden voorkomen werden geschopt en geslagen. Het kamp was door onder andere hulpverleningsorganisaties ingericht op het Place de la République uit protest tegen de ontruiming van een ander kamp elders in de stad. Na het verschijnen van de beelden stelde justitie een onderzoek in naar het politieoptreden.

Bronnen: DPA News, BBC / cc-foto: Jacques Paquier