Macron schiet uit zijn slof tegen Israëlische agenten

De Franse president is tijdens een bezoek aan Jeruzalem boos uitgevallen tegen Israëlische agenten. Macron wilde de Sint-Annakerk betreden, die valt onder Frans grondgebied, waarop de politie hem volgde.

“Iedereen weet de regels”, riep de president tegen beveiliging. “Ik vind het niet leuk wat je voor m’n neus deed. Ga naar buiten. We weten de regels. Niemand hoeft iemand te provoceren. Respecteer de regels zoals ze al eeuwen zijn, ze zullen onder mij niet veranderen.”

De Sint-Annakerk staat in de Oude Stad van Jeruzalem en valt sinds 1856 onder Frans grondgebied. Het Ottomaanse Rijk schonk de kerk destijds aan de Franse keizer Napoleon de Derde. Frankrijk ziet de aanwezigheid van de Israëlische politie in de kerk als een provocatie.

De escalatie doet denken aan een soortgelijke situatie in 1996. De toenmalige president van Frankrijk Jacques Chirac, maakte zich destijds ook kwaad over de aanwezigheid van Israëlische agenten bij de kerk. Hij dreigde per direct het vliegtuig terug naar Frankrijk te nemen.

Macron is in Jeruzalem voor een holocaust-herdenking, waar ook Koning Willem-Alexander bij aanwezig zal zijn.