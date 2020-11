Macron tegen media: geef Frankrijk niet de schuld van aanslagen

Emmanuel Macron vindt dat de Anglo-Amerikaanse media de schuld voor de recente islamitisch geïnspireerde aanslagen in zijn land te veel neerleggen bij Frankrijk. De president uit zijn grieven in een gesprek met Ben Smith, de veelgelezen media-columnist van The New York Times.

Door Frankrijk af te schilderen als racistisch en islamofoob legitimeren de media het geweld, meent Macron. Zo wees de Washington Post in zijn berichtgeving over de aanslagen op het systemisch racisme in Frankrijk, terwijl The New York Times de harde Franse reactie op de aanslagen vergeleek met de verzoenende boodschap van de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz.

Macron neemt onder meer een opiniestuk in de Financial Times op de korrel. Boven het artikel prijkte de kop: ‘Macrons oorlog tegen het “islamitisch separatisme” zorgt alleen maar voor meer verdeeldheid in Frankrijk’. Een onjuist citaat: de Franse president had het over islamistisch separatisme. De Financial Times heeft het betreffende artikel inmiddels verwijderd, vanwege ‘feitelijke onjuistheden’.

Ook Politico Europe verwijderde een artikel, van de Frans-Iraanse socioloog Farhad Khosrokhavar, met de kop ‘De gevaarlijke Franse religie van secularisme’. Critici verweten Khosrokhavar dat hij in zijn artikel de slachtoffers van het terrorisme de schuld gaf. De schrijver zelf noemde het verwijderen van zijn stuk ‘censuur’.

Macron ergert zich aan de verkeerde interpretatie van laïcité, de Franse scheiding van kerk en staat. Die houdt volgens Macron in dat moslims en anderen vrij zijn om hun geloof te belijden, maar dat de Franse staat wel een lijn trekt bij extremisme. NYT-columnist Smith meent dat daar de schoen wringt: in de Verenigde Staten zou meer nadruk liggen op religieuze verdraagzaamheid en de vrijheid van meningsuiting.

Macron constateert dat er veel is veranderd sinds de aanslagen in de concertzaal Bataclan, op cafés en bij het Stade de France van 2015. Destijds kreeg Frankrijk steun van over de hele wereld, maar inmiddels ervaart de Franse president die niet meer.

De Turkse president Erdogan riep op tot een boycot van Franse goederen. En ook andere moslimleiders spreken zich uit tegen de in hun ogen agressieve wijze waarop Macron heeft gereageerd op de recente aanslagen. De Franse autoriteiten sloten na de moord op Samuel Paty onder meer een moskee die in een video op Facebook had geageerd tegen de docent.

Dat Frankrijk, behalve uit de hoek van Erdogan, ook kritiek krijgt van kranten ‘uit landen die onze waarden delen van de Verlichting en de Franse revolutie’ stuit Macron tegen de borst – zeker omdat ze in zijn ogen een verkeerd beeld schetsen van wat de Franse overheid beoogt. “Mijn boodschap is: als je vragen hebt over Frankrijk, bel me.”

Makkelijker gezegd dan gedaan, schrijft Smith: de Franse president heeft nog nooit een interview gegeven aan de correspondenten van The New York Times in Frankrijk.