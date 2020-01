Macron veroordeelt wreedheid politie, maar geweld gaat gewoon door

Opnieuw zijn er beelden opgedoken van bruut politiegeweld tijdens demonstraties van ‘gele hesjes’ in Parijs. Daarin is te zien dat een gewonde demonstrant, terwijl hij op de grond ligt, nog een paar harde klappen in het gezicht krijgt van een politieagent. Politie-inspectiedienst IGPN en de Franse justitie zijn een onderzoek begonnen.

President Macron sprak zich donderdag voor het eerst nadrukkelijk uit tegen het politiegeweld. Ook hij noemt het geweld onacceptabel en heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd met concrete voorstellen te komen, die een einde aan het geweld moeten maken.

On vient de me transmettre cette vidéo #Acte62

On y voit un policier frapper au visage une personne blessée et déjà maitrisée

Un des policiers présent sur la vidéo fait partie d’une ULI2R d’une CI de Paris.

(Je ne connais pas l’auteur de la vidéo) pic.twitter.com/JF7rsaWV5J — Maxime Reynié (@Maxime_Reynie) January 18, 2020

De schokkende video werd gemaakt tijdens een protest in de buurt van het Gare de l ‘Est. Terwijl andere agenten het wangedrag proberen te verbergen, roepen omstanders vol afgrijzen: “Kijk wat je collega doet!” en “Jullie zijn walgelijk!”. Twee getuigen zeggen dat de jongen minderjarig is en zowel fysiek als verbaal niets fout deed. “De politie greep hem plotseling vast, legde hem op de grond en sloeg hem meerdere malen in het gezicht.” Dit wordt bevestigd door beide getuigen, schrijft Le Parisien.

Het onacceptabele geweld van de gendarmes zorgt tijdens de protesten voor veel gewonden. Artsen, verpleegkundigen, brandweerlieden en leraren bieden eerste hulp aan gewonden.

“Je me suis dit que j’avais pas envie de rester les bras croisés à juste les regarder s’en prendre plein la gueule.”

Aides-soignants, infirmiers, pompiers mais aussi professeurs, les street medics assurent les premiers soins lors des manifestations. Brut les a suivis. pic.twitter.com/aXsJzoQDh4 — Brut FR (@brutofficiel) January 19, 2020

Vorige week overleed een 42-jarige man, zonder hartproblemen, aan een hartaanval na een hardhandige arrestatie. Een circulerende video op social media toont dat hij hard tegen de grond werd gewerkt tijdens een routinecontrole. Hoewel de man duidelijk niet gewelddadig was, werd een nekklem gebruikt. Twee dagen na de arrestatie overleed hij. Verschillende beelden tonen dat op de grond liggende demonstranten worden geslagen en van dichtbij met rubberkogels en traangasgranaten worden beschoten. Ook journalisten die verslag doen van de demonstraties zijn niet veilig voor het politiegeweld.

Het disproportionele optreden van de Franse politie zorgt al tijden voor grote onvrede in het land. In 2017 verklaarde de 22-jarige jeugdwerker Théo op zeer wrede wijze te zijn mishandeld door vier agenten. Hij werd anaal verkracht met een wapenstok en moest een spoedoperatie ondergaan, wegens inwendige verwondingen. De walgelijke daad werd voor een deel door een getuige opgenomen. De betrokken agenten beweerden dat zijn broek “vanzelf afzakte” en dat hij per ongeluk gewond raakte. Ondanks de ongeloofwaardige verklaring, werd na onderzoek door de nationale politie besloten dat het incident “zeer ernstig” was, maar geen “geen verkrachting”, wegens het “niet opzettelijke” karakter.

Sinds de gele hesjes protesten raakten meer dan 1.900 burgers en 1.200 agenten gewond. Een van de oorzaken voor het hoge aantal gewonden is het gebruik van een omstreden wapen dat projectielen met 330 kilometer per uur wegschiet. In veel Europese landen is het wapen dan ook verboden.