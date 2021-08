Macron wil maatregelen om Europa ‘te beschermen’ tegen Afghaanse vluchtelingenstroom

Geen video? Klik hier.

De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak verklaard dat Afghanistan niet opnieuw een centrum voor internationaal terrorisme mag worden, dat alles in het werk wordt gesteld om Afghaanse medewerkers te evacueren en benadrukte het recht van vrouwen om vrij te leven, een recht dat ernstig bedreigd wordt door de patriarchale ideologie van de Taliban.

De meeste aandacht ging echter uit naar de opmerkingen van Macron over de exodus die opgang zou kunnen komen nu het leven en welzijn van talloze Afghanen wordt bedreigd door de machtsovername. Volgens Macron zullen Frankrijk en Duitsland met een plan komen om de vluchtelingenstroom vanuit Afghanistan onder controle te krijgen. “We moeten anticiperen en onszelf beschermen tegen grote ongeregelde migratiestromen, die hen die er gebruik van maken in gevaar brengt en de smokkel in allerlei vormen doen toenemen. Europa kan niet alleen de gevolgen dragen van de huidige situatie.”

Macron stelt dat het initiatief zal draaien om onder meer solidariteit op het gebied van inspanningen en het samenwerken met doorreislanden als Pakistan, Iran en Turkije. Ondertussen zal Frankrijk zijn plicht blijven vervullen om degenen die het meeste risico lopen te beschermen, bezwoer de president.

De opmerkingen vielen niet in goede aarde. Agnes Callamard, de secretaris-generaal van mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemde ze “schandelijk”. En dat Macron daarmee helaas een exponent is van het beleid van veel andere regeringsleiders.

President Macron shameful statement on the prevention of migration flows from #Afghanistan in the midst of a terrible human rights and humanitarian crisis is unfortunately reflecting the position of many other leaders. Including it appears Turkey. https://t.co/DPmVnvKIsp — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) August 17, 2021

De Nederlandse game developer Rami Ismail heeft er ook geen goed woord voor over.

Can someone French please help me write an appropriately blasphemous and offensive string of curse-words to aim at Macron for this shit? My French education only included polite French and some soft shit like ‘merde’ & I don’t think that’s good enough. Please fill 280 characters. https://t.co/7FjnDLePkD — Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) August 17, 2021

Andere critici plaatsen de taal van Macron in het licht van de presidentsverkiezingen van volgend jaar waarin hij het moet opnemen tegen de extreemrechtse Marine Le Pen. Hij wordt uitgemaakt voor ‘Emmanuel Le Pen’, schrijft Al Jazeera.

La posture d’Emmanuel Macron est insupportable. Dire que l’Europe doit « se protéger » de l’afflux migratoire provoqué par la crise en Afghanistan, tout en faisant une leçon sur l’importance des valeurs républicaines à promouvoir, c’est vraiment infecte. Emmanuel Le Pen. — Feïza Ben Mohamed (@FeizaBM) August 16, 2021