Maffia loert op trucks met vaccins die door Europa reizen: ‘Vloeibaar goud’

De Morgen meldt dat bij het vervoer van de in België gemaakte vaccins door Europa extra beveiligingsmaatregelen worden genomen. Het transport, dat wordt uitgevoerd door 600 trucks, is al een logistiek kunststuk omdat producent Pfizer eist dat alle landen het vaccin tegelijkertijd krijgen en de uitzonderlijke temperatuureisen waaraan het vervoer moet voldoen. Daartoe worden de vrachtwagens 24 uur per dag gemonitord.

Tenslotte is de veiligheid bij deze transporten belangrijker dan ooit. De reden waarom ligt voor de hand. Interpol-baas Jürgen Stock schetste begin deze week in het Duitse zakentijdschrift Wirtschaftswoche zelfs een beeld dat wat aan het Wilde Westen van weleer doet denken. “Het vaccin is het vloeibare goud van deze tijd. Het is het meest waardevolle dat het komend jaar wordt verdeeld. De maffia en andere criminele organisaties hebben zich daar al op voorbereid. Naarmate de vaccins uitrollen, zal de vaccin-criminaliteit dramatisch toenemen. We zullen diefstallen en inbraken zien in opslagplaatsen en overvallen op vaccin-transporten.”

De vrachtwagens die iedere dag de weg op gaan met vaccins hebben een lading die miljoenen euro’s waard is en daardoor minstens zo interessant als hard drugs. De Morgen citeert Roel Gevaers, hoogleraar transporteconomie & eCommerce. Hij herinnert aan pogingen die onbekende hackers deze zomer in de VS gedaan hebben om het distributieplan voor de vaccins te bemachtigen. “Dit wijst er op dat er criminele milieus interesse hebben in deze vaccins.”

In België worden de trucks geëscorteerd door de politie en dat is een zeldzame gebeurtenis. Verder maakt het bedrijf niet bekend wat voor maatregelen er worden genomen om de transporten te beveiligen. De Franse tv-zender France 2 laat daarentegen zien hoe de beveiliging wordt aangepakt met onder meer onherkenbare politiewagens die de vrachtwagens begeleiden, drones, strikt gecontroleerde stopplaatsen voor sanitaire noodzakelijkheden en brandstof. Ook wordt getoond waar de geheime opslagplaatsen zich ongeveer bevinden.

In het Verenigd Koninkrijk wordt de hulp van anti-terreur specialisten en eenheden ingeroepen om vaccinatiecentra te beschermen. De coronacrisis heeft een verandering gebracht in wat drukbezochte plaatsen zijn, de plekken die terroristen op het oog hebben om toe te slaan. Dat zijn nu niet meer concertzalen of toeristische trekpleisters maar bijvoorbeeld ziekenhuizen. De terreurbestrijders houden ook rekening met anti-vaccinatie actievoerders die mogelijk iets willen ondernemen.

In mei al waarschuwden maffia-bestrijders van de Nederlandse politie dat de georganiseerde misdaad zal trachten op nieuwe manieren toe te slaan in de coronacrisis. In november verklaarde Interpol zich zorgen te maken over vaccin-criminaliteit.