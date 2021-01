MAGA-dierenbeulen krassen ‘Trump’ in rug van zeekoe

In Florida is een bedreigde Caribische lamantijn aangetroffen met de naam Trump diep in zijn rug gekerfd. Maandag dook er een video op van de mishandelde zeekoe in de Homosassa rivier in het noordwesten van de staat. De federale politie is een onderzoek gestart naar de dierenmishandeling.

“The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating the harassment of a manatee…reported to federal authorities over the weekend discovered w/ words "Trump" scraped in its back …discovered in Blue Hole on the Homosassa River” (via @CitrusChronicle )

— 𝐄𝐱𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐩𝐞 (@exavierpope) January 11, 2021