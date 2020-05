Maltese ambassadeur vergelijkt Merkel met Hitler en kan vertrekken

De ambassadeur van Malta in Finland, Michael Zammit Tabona, is opgestapt nadat hij Angela Merkel op Facebook had vergeleken met Hitler. “Vijfenzeventig jaar geleden stopten we Hitler. Wie stopt Angela Merkel nu? Ze heeft Hitlers droom waargemaakt! Heerschappij over Europa”, schreef Zammit Tabona op vrijdag. Later verwijderde hij zijn bericht weer. Zammit Tabona was sinds 2014 ambassadeur in Finland.

De Maltese minister van Buitenlandse Zaken Evarist Bartolo heeft aangekondigd dat hij zijn excuses zal maken aan Duitsland. De Maltese oppositieleider Adrian Delia sprak schande van het bericht van de ambassadeur dat hij “onbetamelijk” noemde. Delia wijst erop dat Merkel Malta op tal van terreinen heeft gesteund en omschreef haar als een bron van stabiliteit binnen Europa.

Er bestaan wel spanningen tussen Duitsland en Malta, onder meer over bootvluchtelingen. Malta lag de afgelopen maanden onder vuur omdat het land asielzoekers heeft teruggestuurd naar Libië. Dat is in strijd met het internationaal recht. Ook kreeg Malta in maart kritiek omdat het 57 migranten op zee liet ronddobberen in afwachting van een EU-oplossing om de vluchtelingen in kwestie over verschillende landen te verdelen.