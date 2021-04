Man die niet in corona geloofde overleden aan corona na coronafeestjes

Een 60-jarige Noor die in alle hevigheid het bestaan van het coronavirus ontkende, is overleden aan het coronavirus. Amper een maand geleden organiseerde hij twee illegale feestjes, kort erop bleek hij besmet. Samenkomsten zijn sinds half maart verboden in Noorwegen.

De feestjes waren op 26 en 27 maart. Helaas voor de man, Hans Kristian Gaarder, hadden enkele van zijn gasten het virus onder de leden en droegen het over op hun gastheer die prompt ziek werd. Twee weken later, op 6 april, overleed hij.

De gemeente Gran, woonplaats van Gaarder heeft het overlijden bevestigd op de website. In een bericht staat dat het virus na zijn dood werd vastgesteld, aangezien Gaarder zich ook niet liet testen toen hij ziek werd. Ook wordt iedereen die op de illegale feestjes was opgeroepen zich zo snel mogelijk te laten testen.

Bron: Nieuwsblad / Foto: Facebook