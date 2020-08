Man in Hongkong voor de tweede keer besmet met coronavirus

Een 33-jarige man uit Hongkong is voor de tweede besmet met het coronavirus. Dat meldt de NOS. Onderzoekers van de Universiteit van Hongkong troffen na onderzoek in augustus ander virusmateriaal aan dan bij zijn eerste besmetting in april. Dat is bewijs dat het daadwerkelijk om een tweede besmetting gaat. Het is daarmee de eerste officiële herbesmetting.

De ontdekking belooft weinig goeds voor landen die hun hoop vestigen op het indammen van het virus als gevolg van groepsimmuniteit. ‘Onze onderzoeksresultaten suggereren dat SARS-CoV-2 mogelijk onder de bevolking zal blijven circuleren ondanks kudde-immuniteit als gevolg van besmettingen,’ laten de wetenschappers weten.

Er waren al eerder vermoedens van de mogelijkheid van herbesmetting, maar die bleven tot nu toe onbewezen. Omdat mensen die besmet raken met het coronavirus soms maandenlang symptomen van Covid-19 hebben, was niet eerder duidelijk of opnieuw ziek worden inderdaad een tweede besmetting is, of een opleving van de eerste.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt wel voor het trekken van te snelle conclusies uit de Hongkongse ontdekking. Volgens de WHO bouwen de meeste coronapatiënten wel degelijk immuniteit op. Wat wel onduidelijk is, is hoe lang de immuunrespons standhoudt en hoe sterk die is.

cc-foto: Andrii Makukha