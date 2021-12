Man laat zich 10 keer op een dag vaccineren voor coronapas-fraude van antivaxxers

De autoriteiten in Nieuw-Zeeland doen onderzoek naar een man die zich op een dag tien keer heeft laten vaccineren. Naast het vaccin voor zichzelf meldde hij zich negen keer op andere priklocaties onder een valse naam om een vaccin te ontvangen. De man werd vermoedelijk betaald door antivaxxers die zo onder de vaccinatie uit willen komen. Door de man hun identiteit te laten aan nemen staat ze in de systemen geregistreerd als gevaccineerd, ook al zijn ze dat niet. Het ministerie van Volksgezondheid is “zeer bezorgd”, zegt woordvoerder Astrid Koornneef in The Irish Times. “Iemand anders identiteit aannemen voor een medische behandeling is gevaarlijk.”

Om het vaccinatieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen is er in Nieuw-Zeeland amper sprake van een identiteitscontrole. Mensen kunnen binnenlopen en een naam, geboortedatum en adres opgeven, die verder niet gecheckt worden. Het ministerie zegt dat de fraude gevolgen kan hebben voor de manier waarop de gezondheidszorg in de toekomst georganiseerd gaat worden.

De man zou niet de enige zijn die zich meermaals laat injecteren om antivaxxers een frauduleuze status te bezorgen. Het ministerie roept een ieder die zich vaker heeft laten vaccineren dan voorgeschreven op contact op te nemen met een arts. De gezondheid van de man zal volgens vaccinoloog Helen Petousis-Harris van de University of Auckland waarschijnlijk geen ernstig nadelige gevolgen ondervinden van zijn actie, afgezien van wat tijdelijke hoofdpijn en koorts. Ze veroordeelt de opdrachtgevers streng: “Ik denk dat het een zeer egoïstische daad van de opdrachtgevers die misschien de penibele financiële situatie van een persoon gebruiken en tot dit risico nemen aanzetten.”

Naar verwachting is tegen Kerst 90 procent van de bevolking van de eilandstaat gevaccineerd. Een kleine minderheid verzet zich echter luidkeels tegen de bestrijding van het virus. Premier Jacinda Ardern heeft de lockdowns grotendeels beëindigd voor wie gevaccineerd is, het zogeheten 2G-systeem. De frauderende ongevaccineerden willen van die maatregel profiteren zonder zelf bij te dragen aan de bestrijding.

Vorige week werd in Nieuw-Zeeland door een team van onderzoeksjournalisten een arts betrapt op het uitdelen van nep-vaccinatiebewijzen.

cc-foto: New York National Guard