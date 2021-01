Man mag niet worden uitgezet naar Bangladesh vanwege luchtvervuiling

De Franse autoriteiten mogen een man uit Bangladesh niet uitzetten naar zijn geboorteland, omdat zijn astma daar zal verergeren. Dat heeft een beroepshof in Bordeaux besloten. De advocaat van de 40-jarige man uit Bangladesh betoogde dat de luchtvervuiling in Bangladesh zou zorgen voor gezondheidsschade en mogelijk zou leiden tot een voortijdige dood.

De luchtkwaliteit in Bangladesh is extreem slecht. De concentratie fijnstof in het land is zes keer zo hoog als de Wereldgezondheidsorganisatie WHO maximaal verantwoord acht. Op een door Yale en Columbia vastgestelde ranglijst voor luchtkwaliteit staat Bangladesh op de 179ste plaats.

De speciaal rapporteur Mensenrechten en Milieu van de VN David R Boyd is niet verbaasd over de Franse beslissing, vertelt hij aan The Guardian. “Wereldwijd overlijden er jaarlijks 7 miljoen mensen te vroeg door luchtvervuiling. Het is dus begrijpelijk dat mensen de noodzaak voelen om te migreren naar een land met schonere lucht.”

Hoewel het leeuwendeel van de vroegtijdige overlijdens door slechte luchtkwaliteit plaatsvindt in ontwikkelingslanden, is fijnstof ook in Europa nog een groot probleem. Jaarlijks overlijden jaarlijks 400.000 Europeanen aan luchtvervuiling. Eind vorig jaar stelde een lijkschouwer vast dat een Londens meisje van negen met zware astma was overleden omdat de normen voor fijnstof in haar buurt voortdurend werden overschreden.