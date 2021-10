Man opgepakt omdat hij moordaanslag op Rutte beraamde

De politie heeft deze zomer een 22-jarige man opgepakt omdat hij een moordaanslag op Mark Rutte zou beramen. De Amsterdammer Yavuz O. plaatste ook opruiende berichten in Telegram-kanalen vol complottheorieën die eerder deze week op last van Justitie werden gesloten. De Volkskrant schrijft:

Op 12 december 2020 schreef O. volgens de tenlastelegging onder een foto van de koning en het kabinet: ‘Ben benieuwd wat het volk hiervan gaat doen?’ Een andere gebruiker reageerde daarop met: ‘Inderdaad dankzij hun is Nederland naar de klote’. Waarop O. antwoordde: ‘Precies. En ik ga er verandering in brengen. Meeste Nederlanders hebben toch hekel aan die Rutte’ en ‘Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? Gwn vanuit een auto. Raam open. Gun naar buiten. En knallen maar.’

In mei plaatste O. een oproep voor ‘shooters’ die hem wilden helpen. Ook was hij op zoek naar wapens. Tijdens ontmoetingen sprak hij met anderen onder meer over “het afknallen van Rutte als hij buiten gaat fietsen”. De Amsterdammer wordt nu verdacht van bedreiging, opruiing met een terroristisch oogmerk en het voorbereiden van een aanslag.

Eind vorige maand werd bekend dat Mark Rutte extra beveiliging krijgt. Dinsdag stond de 43-jarige Erik van Z. voor de rechter omdat hij had gedreigd Sigrid Kaag te vermoorden.