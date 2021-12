Man valt op weg van bed naar bureau: woon-werkverkeer, zegt rechter

Een man die zijn borstwervel brak toen hij van zijn bed naar zijn bureau liep, kan een beroep doen op zijn arbeidsongevallenverzekering, heeft een Duits gerechtshof geoordeeld. De man liep de schade immers op tijdens woon-werkverkeer.

Het ongeval gebeurde toen de man van zijn slaapkamer naar zijn een verdieping lager gelegen werkkamer liep: hij gleed uit op de wenteltrap. De verzekering beschouwde het als een ongeval thuis, maar volgens het hof is er sprake van een “verzekerde werkroute”.

Het hof meent dat voor thuiswerken dezelfde dekking geldt als voor werken op kantoor. Door de coronacrisis werken er meer mensen thuis. Het is onduidelijk of de onfortuinlijke Duitser ook vanwege de pandemie thuiswerkte of dat hij al langer een thuiskantoor heeft.

