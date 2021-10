Man vergeet apostrof, wordt aangeklaagd wegens smaad

Correcte spelling is allesbehalve vanzelfsprekend op sociale media. Ook interpunctie vormt nogal eens een probleem. Denk maar aan televisieberoemdheid Rob Geus die daags na een dartfinale een tweet stuurde naar Michael van Gerwen: “Ik heb genoten van je pik gisteren!” Het bericht leidde tot de nodige hilariteit, Geus verwijderde zijn bericht.

Zo makkelijk komt de Australiër Anthony Zadravic er niet vanaf. In een Facebook-bericht beschuldigde Zadravic zijn voormalige werkgever, makelaar Stuart Gan, ervan geen pensioenpremies af te dragen. “Oh Stuart Gan!! Selling multi million $ homes in Pearl Beach but can’t pay his employees superannuation”, luidde de tekst.

Gan besloot Zadravic aan te klagen wegens smaad, schrijft The New York Times. Zadravic verdedigde zich door uit te leggen dat hij niet bedoelde dat zijn voormalige baas structureel vergat de premies af te dragen, maar dat het een keer was misgegaan. Het verschil tussen eployees superannuation (meervoud) en employee’s superannuation (enkelvoud).

Rechter Judith Gibson koos de kant van de werkgever. Zij wees op “het gebruik van het woord ‘werknemers’ in het meervoud”. Het meervoud zorgt ervoor dat Gan met recht kan zeggen dat er sprake is van smaad. “Het niet betalen van de pensioenpremies van een werknemer kan worden beschouwd als een ongelukje. Als er sprake is van het niet betalen van sommige of alle pensioenpremies, dan lijkt er opzet in het spel”, aldus Gibson.

En dat betekent dat Zadravic zijn voormalige werkgever een schadevergoeding zal moeten betalen voor de vergeten apostrof.