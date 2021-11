Mannelijke menu’s met veel vlees aanzienlijk slechter voor het klimaat

Onder nogal wat mannen heerst het primitieve idee dat vleeseten het man-zijn versterkt. De commercie speelt daar gretig op in met zaken als zogeheten mannenkookboeken die van vlees aan elkaar hangen tot barbecue-hulpmiddelen en vleesmessen die winkels steevast presenteren als geschikte cadeau’s voor mannen. “We moeten nog gewoon kunnen barbecuen,” verklaarde premier Rutte twee jaar geleden.

Nu blijkt uit Brits onderzoek dat die cultivering van vleeseten niet zonder gevolgen is. Het dieet van mannen dat sterk op vlees leunt veroorzaakt 40 procent meer voor het klimaat schadelijke uitstoot dan het dieet van vrouwen. Overigens ontdekten de onderzoekers ook dat nogal wat uitstoot, een kwart, veroorzaakt wordt door de consumptie van extra’s als bijvoorbeeld alcohol, zoete desserts en koffie. Het mijden van vlees is overigens ook beter voor de eigen portemonnee, schrijft The Guardian. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is vegetarisch of veganistisch eten tot een derde goedkoper dan een gemiddeld menu dat dode dieren bevat.

De voedselproductie is verantwoordelijk voor de uitstoot van bijna een derde van de broeikasgassen die klimaatverandering aanjagen. Vooral vleesconsumptie is een belangrijke factor, vanwege het methaangas die de miljarden veedieren produceren maar ook omdat er beschermend regenwoud wordt gekapt om veevoer te verbouwen.

Het onderzoek dat in Plos One is gepubliceerd analyseerde de voedselinname van 212 mensen gedurende drie etmalen. Dierlijk voedsel is verantwoordelijk voor de helft van de broeikasgasuitstoot: 31 procent is afkomstig van vlees, 14 procent van zuivel. Drankjes veroorzaken 15 procent en taartjes en koekjes zijn goed voor 8 procent.

Niet-vegetarische maaltijden veroorzaken 59 procent meer uitstoot dan vegetarische alternatieven. Onderzoeksleider Holly Rippin de University of Leeds stelt dat de resultaten de consument inzicht geven. “We willen allemaal een bijdrage leveren om de planeet te redden. Achterhalen hoe we onze maaltijden kunnen aanpassen, is daar een manier voor. We laten zien dat niet alleen het verminderen van de vleesconsumptie, vooral rood vlees, werkt maar dat er ook met kleine veranderingen zoals het mijden van zoetigheid resultaat is te behalen.”

cc-foto: Fotos_PDX