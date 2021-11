Mannen die 20 jaar vastzaten voor moord Malcolm X onschuldig

Twee mannen die meer dan twintig jaar vastzaten voor de moord op Malcolm X, zullen donderdag naar verwachting alsnog worden gezuiverd van alle blaam. Het openbaar ministerie van Manhattan heeft met de kennis van nu vrijspraak bepleit, meldt The New York Times.

Er bestaan al decennia twijfels over de betrokkenheid van Muhammad A. Aziz en Khalil Islam bij de moord op de burgerrechtenactivist in 1965. Uit nieuw onderzoek dat 22 maanden in beslag heeft genomen, blijkt dat de FBI en New Yorkse politie ontlastend bewijs hebben achtergehouden voor de rechter. “Dit komt veel te laat”, meent Bryan Stevenson van de organisatie Equal Justice dan ook.

Malcolm X kwam om het leven nadat drie mannen hem beschoten in de Audubon Ballroom op Manhattan. Het openbaar ministerie heeft na het nieuwe onderzoek niet bekendgemaakt wie het wel verantwoordelijk houdt voor de moord. Alle mogelijke verdachten die nooit werden gearresteerd, zijn inmiddels overleden.