Maori’s willen af van koloniale naam Nieuw-Zeeland

Māori’s willen de naam van het land Nieuw-Zeeland officieel terugdopen naar Aotearoa, de oorspronkelijke naam van het land. De Māori-partij Te Pati Māori, die twee zetels heeft in het 120 leden tellende parlement, is een petitie gestart om de naamsverandering voor elkaar te krijgen. Het is 49 jaar geleden dat Māori, ook wel te reo (de taal) geheten, tot een van de officiële talen werd uitgeroepen.

In de taal van de Māori betekent Aotearoa “het land van de lange witte wolk”. Veel Nieuw-Zeelanders gebruiken die naam al als alternatief. Aotearoa kreeg van cartografen de naam Nieuw-Zeeland pas nadat Abel Tasman en zijn bemanning in 1642 in opdracht van de VOC als eerste Westerlingen het eiland hadden betreden.

De VRT meldt:

“Het is meer dan tijd dat Te Reo Māori zijn rechtmatige plaats terugkrijgt als de eerste en officiële taal van dit land”, zeggen partijleiders Rawiri Waititi en Debbie Ngarewa-Packer in een verklaring bij de lancering van de petitie. “Wij zijn een Polynesisch eiland, wij zijn Aotearoa. Nieuw-Zeeland is een Nederlandse naam. Zelfs de Nederlanders hebben hun naam veranderd, van Holland naar Nederland, in hemelsnaam.”

Dat laatste klopt niet helemaal. Nederland heette indertijd Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarvan Holland er een was.

De petitie pleit er ook voor alle namen van steden en plaats terug te veranderen naar de oorspronkelijke benamingen. De maatregel is ook bedoeld om te voorkomen dat de taal Te Reo Māori uitsterft. Nog maar 20 procent van de bevolking spreekt de oorspronkelijke taal.

Premier Jacinda Ardern verklaarde vorig jaar dat ze het positief vindt dat Aotearoa steeds vaker gebruikt wordt als naam van het land. Rechtse partijen zijn – hoe verrassend – tegenstander van enige verandering. Een van de parlementsleden van de conservatieve National wil zelfs dat het ambtenaren verboden wordt de naam Aotearoa te gebruiken.

