Marc Van Ranst: Wees eerlijk, 2G is bedoeld om iedereen te vaccineren

De Belgische viroloog en Twitteraar van het Jaar Marc Van Ranst vindt dat politici die een 2G-systeem introduceren, eerlijk moeten zijn over hun motieven. De bedoeling is om de vaccinatiegraad op te krikken, zei hij bij Buitenhof. “Daar moet je helder over durven zijn, dan moet je dat niet verstoppen.”

‘Wanneer je 2G-maatregelen neemt, wil je de mensen die nog geen vaccin hebben eigenlijk heel erg aansporen dat toch te doen. Daar moet je helder over durven zijn’, aldus viroloog Marc van Ranst. ‘Het neigt m.i. wel echt naar vaccinatiedrang’, aldus Anja Schreijer #buitenhof pic.twitter.com/fM3JWfT7PL — Buitenhof (@Buitenhoftv) November 14, 2021

Introductie van het 2G-systeem “neigt naar vaccinatiedrang”, vindt ook OMT-lid Anja Schreijer. Zij verwacht dat we volgend jaar nog niet van de coronamaatregelen af zijn, al erkent ze dat het verdere verloop van de pandemie moeilijk valt te voorspellen. Zo zouden goed werkende medicijnen er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat de maatregelen toch kunnen worden afgeschaft.

Dat de epidemie nu weer zo oplaait, is het gevolg van het snel loslaten van de maatregelen, vinden Schreijer en Van Ranst. “Het was te snel”, aldus Schreijer. Van Ranst: “Zowel in Nederland als in België zeiden de experts: doe maar rustig met het wegdoen van de maatregelen.” De Belgische viroloog oordeelt nochtans mild over de politiek. “Mensen zijn de maatregelen beu. Als de bevolking iets wil, spitsen de politici hun oren.”

Dat vaccinaties niet voor de verlossing hebben gezorgd, hoeft volgens Van Ranst niet te verbazen. Door de Deltavariant hebben we nu in feite een heel ander, veel besmettelijker virus dan het coronavirus dat aanvankelijk opdook in Wuhan. Hij verwacht dat het virus zich op de lange termijn zal ontwikkelen tot een zwaar verkoudheidsvirus, net zoals eerdere coronavirussen die zijn overgesprongen op de mens.