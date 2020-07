Marcel van Roosmalen maakt CDA met de grond gelijk: ‘Ze zijn een virus’

Door de coronacrisis was Druktemaker Marcel van Roosmalen bijna vergeten dat het CDA nog bestond, zo liet hij weten in De Nieuws BV. De partij die volgens Van Roosmalen helemaal nergens voor staat, net als de mensen die erop stemmen. Maar door de breed uitgemeten lijsttrekkersverkiezingen zijn ze niet alleen weer volop in het nieuws, ook lijkt het ten onrechte alsof het CDA nog steeds een grote partij is. ‘Het CDA is een virus,’ zegt Van Roosmalen: ‘Elke keer als je denkt dat het is uitgeroeid komt het in gemuteerde vorm weer terug.’