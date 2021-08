Marcouch waarschuwt viruswaanzinnigen: handen af van GGD’ers

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch roept antivaxxers en viruswaanzinnigen op om GGD-medewerkers met rust te laten. “Geen bedreigingen, dus gif binnen de lippen houden, en handjes thuis!”, schrijft hij op Twitter.

Hola agressieve viruswantrouwigen! Alles goed en wel, maar blijf van onze GGD-mensen af! Stop bijten in de hand die je ter plaatse helpt gezond in leven te blijven. Pure zelfdestructie. Onze GGD staat klaar; in alle wijken – ja, ook voor jou. Hand erop. Maar goed, zelf weten. — Ahmed Marcouch (@ahmedmarcouch) August 15, 2021

Veel GGD-medewerkers worden de laatste weken bedreigd, bericht De Gelderlander. Een Nijmeegse GGD’er schreef vorige week hoe zij en haar collega’s te lijden hebben onder de agressieve volgelingen van corona-ontkenner Willem Engel.

Bedankt he Willem Engel, door die oproep kan ik nu dus niet meer met een veilig gevoel mensen van juiste informatie voorzien bij de corona informatie bus. Er worden (schaamteloos met flits) filmpjes van ons gemaakt en naar ons geschreeuwd. — Julie (@opblaaskuiken) August 6, 2021

De voorman van de viruswaanzinnigen heeft zijn achterban opgeroepen om foto’s en video’s te maken van GGD-medewerkers die actief zijn op priklocaties. Eerder deed de GGD Hollands Midden om die reden al aangifte tegen Engel.

Ook de medewerkers van het bedrijf dat de GGD-bussen levert, worden geïntimideerd, vertelt Johan Pouw van Pouw Vervoer aan De Gelderlander.

Op sociale media wordt het verhaal gedeeld dat er mogelijk prikbussen gaan worden ingezet bij scholen. Nu zijn die nog dicht, maar dat maakt heel veel mensen boos en dus wordt er van alles geroepen bij de bus.

De aanhangers van de intellectueel uitgedaagde dansleraar Engel staan erom bekend dat ze snel agressief worden. Eerder deze week begonnen zij in een café in Mechelen nog met stoelen te gooien, nadat de uitbater hun had gevraagd de coronaregels te respecteren.