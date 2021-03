Marieke Lucas Rijneveld reageert met gedicht op vertaaldebat

Marieke Lucas Rijneveld, de schrijver die zich als vertaler van het gedicht The Hill We Climb van Amanada Gorman terugtrok nadat er een representativiteitsdebat losbarstte, mengt zich alsnog met een gedicht in de discussie. Het gedicht Alles Bewoonbaar is zaterdag gelijktijdig in De Volkskrant, The Guardian, De Standaard, de Frankfurter Allgemeine en het Franse Marianne verschenen.

Het gedicht in The Guardian van de gelauwerde auteur is in het Engels vertaald door Michele Hutchinson die met de vertaling van Rijnevelds roman De Avond Is Ongemak de prestigieuze International Booker Prize in de wacht sleepte.

Rijneveld trok zich terug als vertaler van het gedicht dat Gorman voordroeg bij de inauguratie van president Biden nadat er kritiek klonk dat er – ook nu weer – niet gekozen was voor een zwarte vertaler, bijvoorbeeld uit de Nederlandse spoken word traditie.

In het speciaal naar aanleiding van het debat geschreven Alles Bewoonbaar, mengt Rijneveld het nooit aflatende verzet tegen de dogmatici en pestkoppen met een houding van empathie en solidariteit. De auteur die in De Avond Is Ongemak verhaalt over opgroeien in een verstikkende religieuze gemeenschap, spreekt met de stem van zowel de onderdrukte als medestander.

Nooit het verzet kwijtgeraakt, en toch inzien wanneer

het niet jouw plek is, wanneer je moet knielen voor een gedicht

omdat een ander het beter bewoonbaar maakt, niet uit onwil,

niet uit verslagenheid, maar omdat je weet dat er zoveel

ongelijkheid, dat er nog steeds mensen achtergesteld,

En eindigt met wat nooit vergeten moet worden: kom na het knielen weer overeind en recht samen de rug.

