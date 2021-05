Mariëtte Hamer moet formatie weer op gang brengen

SER-voorzitter Mariëtte Hamer wordt morgen benoemd tot nieuwe informateur. De naam van de oud-fractievoorzitter van de PvdA werd al langer genoemd. Morgen debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Herman Tjeenk Willink, die naar voren werd geschoven nadat Mark Rutte en de verkenners van D66 en VVD er een puinhoop van hadden gemaakt.

De keuze voor Hamer lijkt te zijn ingegeven door de wens van VVD en D66 om de PvdA bij de formatie te betrekken. De sociaaldemocraten staan niet te trappelen om Mark Rutte weer in het zadel te helpen, maar zouden VVD, D66 en het CDA wel aan een meerderheid kunnen helpen. De Volkskrant schrijft:

Het profiel van Hamer sluit in elk geval aan bij de suggestie van haar voorganger Tjeenk Willink. Hij stelde voor dat er een nieuwe informateur komt die op afstand van de actuele politiek staat met ‘een breed sociaal-economisch profiel’. Hamer is de voorzitter van de SER, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet op het gebied van sociaal-economische onderwerpen. In de raad zitten vertegenwoordigers van zowel werkgeversorganisaties als vakbonden.

