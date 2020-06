Mariëtte Hamer tegen premier Rutte: ‘Sluit snel een akkoord in Europa’

Premier Mark Rutte moet het snel eens worden met de andere EU-lidstaten over een Europees Herstelplan en een nieuwe begroting. Dat zegt voorzitter Mariëtte Hamer van de Denktank Coronacrisis in de podcast Betrouwbare Bronnen.

“Wij zeggen: doe het snel. We hebben geen tijd te verliezen. Als we hier niet uitkomen als Europa, dan hebben we met elkaar een giga probleem”, aldus Hamer.

Nederland ligt in de Europese Unie op ramkoers. Premier Rutte zegt dat hij geen haast heeft. Hamer waarschuwt: “We hebben een heel open economie die in alles afhankelijk is van andere landen. Wij zeggen tegen het kabinet, maar ook tegen de Nederlandse bevolking: realiseer je hoe hard wij Europa nodig hebben. Als Europa als geheel niet functioneert en er straks in kwetsbare landen bijvoorbeeld een heel grote jeugdwerkloosheid ontstaat, dan hebben wij daar zelf last van.”

Denktank-voorzitter Hamer vreest dat de rest van de EU Nederland langzamerhand niet meer begrijpt. Ook is ze bang dat het kabinet de Nederlandse burgers onvoldoende duidelijk maakt hoe groot het belang van de Europese samenwerking is.

“Nederland is heel kwetsbaar. We zijn afhankelijk van andere landen. Dat onderkent het kabinet ook, maar de vraag is of je dat dan ook laat zien aan de bevolking, dat we niet op een eiland zitten”, zegt Hamer. “Ik begrijp dat het kabinet aan het onderhandelen is en je moet onderhandelaars niet te veel storen. Maar als degene met wie je onderhandelt niet begrijpt wat je aan het doen bent en je ook je eigen achterban – de burgers – niet meeneemt in het belang van een Europa waarin we solidair zijn met elkaar, dan moet je daar iets aan doen.”

In de Denktank Coronacrisis zijn onder meer werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd; de Nederlandsche Bank, de planbureaus, de gemeenten, het onderwijs, de zorg, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en Instituut Clingendael. De denktank adviseert het kabinet hoe Nederland uit de crisis kan komen.

Volgens Hamer is Nederland weer op gang aan het komen. “We zitten in de pruttelfase. Vergelijk het met een locomotief die weer gaat rijden. We weten niet wat het volgende station is en ook niet of we plotseling weer moeten stoppen.”

Ze is bang voor een tweede lockdown. “Dat is desastreus voor de economie. Als we weer naar die crisisfase terug zouden gaan, dat wordt echt een drama. En dat gebeurt dan in heel Europa. Dan zakken we met elkaar behoorlijk door het ijs.”

De Denktank-voorzitter pleit voor grootscheeps investeren. Ze wil extra aandacht voor groepen die nu buitengewoon kwetsbaar zijn, zoals jongeren, vrouwen die de arbeidsmarkt alweer lijken te verlaten en ‘mensen met een andere achtergrond’.

Hamer is het eens met premier Rutte dat Nederland met racisme ‘een systemisch probleem’ heeft. Rutte is geen voorstander van actieplannen, hij wil ‘normeren’. Maar Hamer zegt: ‘Praten alleen helpt niet.”

