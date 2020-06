Mark Rutte: Discriminatie in Nederland ‘systematisch probleem’

Discriminatie in Nederland is ‘een systematisch probleem’. Dat heeft premier Mark Rutte woensdag gezegd tijdens een persconferentie. Ook beweerde hij de afgelopen jaren over weinig ‘met zoveel passie’ te hebben gesproken als het racismeprobleem.

Rutte deed zijn uitspraken na afloop van een nieuwe persconferentie over de corona-aanpak. Aan het eind daarvan werd hem gevraagd naar zijn mening over de demonstratie van woensdag in Rotterdam. Daarop antwoordde Rutte dat de moord op Floyd onacceptabel is, maar voegde daar in een adem aan toe dat het ’niet onderhandelbaar’ is om bij demonstraties daartegen de anderhalvemeterregel te schenden.

Volgens de premier is er net als in de VS in Nederland sprake van systematisch racisme. Daarbij zei hij ook dat mensen ‘het gevoel hebben’ niet volledig mee te tellen in de maatschappij, maar dat dit in werkelijkheid niet het geval is: “Nederland accepteert geen racisme. Als je dat toch doet – mensen uitsluiten; geen gelijke kansen geven, geen onderdeel laten zijn van onze collectieve weg naar de toekomst – dan heb je met mij en hopelijk ook met u en met een heleboel mensen een probleem.”

Over het buitensporige Amerikaanse politieoptreden tegen veelal vreedzame demonstranten en ook journalisten, wilde Rutte weinig kwijt: “Ik ga niet het Amerikaanse overheidsoptreden becommentariëren. Maar ik schrik van de beelden.”