‘Mark Rutte is als een pyromaan die zegt dat we moeten blussen’

Plots heeft iedereen in Den Haag er de mond vol van: er is een nieuwe bestuurscultuur nodig. Ook Mark Rutte is om. “Er moet een nieuwe bestuurscultuur komen, aldus de man onder wiens leiding de huidige bestuurscultuur is ontstaan. We moeten blussen, aldus de pyromaan”, zegt Druktemaker Pieter Derks.

Niemand weet wat er precies met een nieuwe bestuurscultuur wordt bedoeld. Maar volgens Derks is het allemaal niet zo moeilijk. “Een cultuur is de optelsom van al je handelingen, en die kun je vandaag gewoon veranderen. Stoppen met liegen doe je door niet meer te liegen. De slachtoffers van het kinderopvangschandaal compenseren doe je door geld op hun rekening te storten. En snel vaccineren doe je door zoveel mogelijk spuiten in zoveel mogelijk armen te zetten.”

Derks denkt dat er maar een manier is om écht een nieuwe bestuurscultuur te bewerkstelligen: nieuwe bestuurders. De kans daarop acht hij echter klein. “Ik vrees dat we eerder allemaal geprikt zijn dan dat Mark Rutte plaatsmaakt. En dat is niet omdat het prikken zo snel gaat.”