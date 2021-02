Marks & Spencer in Parijs dicht na Brexit-leveringsproblemen

Het Britse warenhuis Marks & Spencer heeft een van zijn vestigingen in Parijs gesloten. Sinds het begin van dit jaar delen Franse klanten van de winkel al foto’s van lege schappen op sociale media. Dat meldt de Franse editie van The Local.

Impressionnantes, les étagères vides de @marksandspencer à Paris, une semaine après le #Brexit.

En même temps, Boris Johnson avait prévenu : "Fuck business". pic.twitter.com/MSgJs01NtZ — Marc Epstein (@MarcEpstein_) January 8, 2021

❌ Dans l'enseigne @marksandspencer du Boulevard Montmartre, au cœur de Paris, les clients font grise mine devant les rayons vides de plats préparés. Certains s'interrogent même sur l'avenir de la chaîne. https://t.co/TypQpllZmI — Le Figaro (@Le_Figaro) January 5, 2021

Door het Brexit-akkoord dat Boris Johnson met de EU heeft gesloten, is het lastiger geworden om Britse etenswaren te verschepen naar EU-lidstaten. Marks & Spencer slaagt er om die reden niet in om vers eten in zijn vestigingen in Frankrijk te krijgen.

Volgens het warenhuis heeft de sluiting van de vestiging in het 9e arrondissement van Parijs echter niets te maken met de toeleveringsproblemen. “Het duurt iets langer om onze producten in de winkel te krijgen”, erkent een zegsman van het warenhuis niettemin. “We doen ons best om dit te verbeteren.” Wanneer de situatie verbeterd zal zijn, kan hij nog niet zeggen.

Ook andere bedrijven hebben te lijden onder de nieuwe exportregels. Zo heeft een grote Britse exporteur van kreeften het bijltje erbij neergegooid. Eigenaar Sam Baron van het 60 jaar oude familiebedrijf geeft de regering-Johnson de schuld.

“De overheid komt alleen maar met bullshit en gebroken beloftes”, zegt Baron tegen The Guardian. Als er iets ontbreekt in het papierwerk van zijn bedrijf, dan komt de lading kreeften de EU niet in. “Het exporteren van kreeften is verworden tot het spelen van Russisch roulette met vijf kogels in je pistool.”

Foto: Anne Stark Ditmeyer