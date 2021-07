Marokko arresteert Oeigoerse vluchteling op verzoek van China

De Marokkaanse autoriteiten hebben op verzoek van China een Oeigoerse vluchteling gearresteerd. Dat meldt The Guardian. De man, de 33-jarige Yidiresi Aishan, was door China op de opsporingslijst van Interpol gezet na een beschuldiging van terrorisme. Volgens mensenrechtenorganisaties die zich bezighouden met het lot van de Oeigoeren, misbruikt China Interpol om dissidenten over de grens op te pakken.

Aishan, vader van drie kinderen, woont al sinds 2012 in Turkije waar hij een verblijfsvergunning heeft en werkt als webdesigner. Daarnaast is hij actief voor een krant die zich richt op Oeigoeren buiten China, evenals voor andere activistische media die aandacht vragen voor de Chinese vervolging van Oeigoeren. Ook hield Aishan zich bezig met het verzamelen van bewijs van misdaden en geweld tegen de Oeigoerse bevolking in China. Vanuit de provincie Xinjiang verdwijnen al jarenlang vele Oeigoeren spoorloos, ook bestaat er inmiddels hard bewijs dat veel Oeigoeren in Chinese concentratiekampen belanden.

China ontkent in alle toonaarden dat het om concentratiekampen gaat en noemt het opsluiten van naar schatting meer dan een miljoen Oeigoeren ‘strijd tegen terrorisme’. Volgens onderzoekers worden Oeigoeren, een islamitische minderheid in China, al opgepakt na reizen naar het buitenland of na het bezoeken van door China verboden religieuze bijeenkomsten.

Inmiddels vaardigt China dus ook internationale arrestatiebewijzen uit voor gevluchte Oeigoeren, waaronder Aishan. Hij verliet Turkije op 19 juli nadat in zijn omgeving meerdere Oeigoeren waren opgepakt. Direct na de landing in Casablanca werd ook hij aangehouden en staat nu op het punt uitgeleverd te worden. China misbruikt de Interpol-lijst overigens niet uitsluitend voor de onderdrukte Oeigoeren. In april van dit jaar werd de in de VS wonende Chinees 19-jarige Wang Jingyu opgepakt tijdens een overstap in Dubai. Dat was vanwege kritiek die Wang online had geuit op een grensgeschil tussen China en India vorig jaar. In mei werd Wang vrijgelaten, waarop hij samen met zijn verloofde naar Nederland is gevlucht.

cc-foto: Anass Sedrati