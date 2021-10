Mars: Greta Thunberg heeft gelijk, cacaoproductie loopt gevaar door klimaatcrisis

Greta Thunberg heeft gelijk als ze klaagt dat leiders uit de politiek en het bedrijfsleven vooral mooie praatjes (“blablabla”) houden over het klimaat, maar veel te weinig doen. Dat vindt Grant Reid, de directeur van Mars, het bedrijf dat ook bekend is van M&M’s, Twix en Royal Canin-hondenvoer.

Vorig jaar kwam Mars nog onder vuur te liggen van het Rainforest Action Network dat het bedrijf beschuldigde van ‘greenwashing’. Volgens de actiegroep doet de chocoladeproducent veel te weinig om ontbossing tegen te gaan.

Enig cynisme bij het groene opiniestuk van Reid in The Guardian is dan ook zijn plaats. De ceo van Mars schrijft dat “we alles moeten doen om te laten zien dat onze klimaatbeloften geen ‘blablabla’ zijn, zoals Greta zegt.”

Reid schrijft dat het makkelijk is voor bedrijven om aan te kondigen dat ze in 2050 koolstof-neutraal zullen zijn. “Maar al te vaak ontbreken er belangrijke componenten, en zo gaat onze collectieve inspanning om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen niet slagen.”

Zelf is Mars ook van plan om in 2050 netto niets meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Een van de manieren waarop de producent dat wil bereiken is door de salarissen van de top te koppelen aan de broeikasgasuitstoot van het bedrijf.

Enig eigenbelang speelt vermoedelijk ook een rol. De klimaatcrisis kan een bedreiging vormen voor het voortbestaan van Mars. Barry Parkin, hoofd duurzaamheid bij de chocoladefabrikant, vertelt dat de droogte in West-Afrika tot problemen leidt bij de cacaoproductie.