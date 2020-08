Maryanne Trump: ‘Donald heeft geen principes’

Maryanne Trump Barry, de zus van de Amerikaanse president en een voormalige federale rechter, heeft geen hoge pet op van haar broer. Dat blijkt uit geheime opnames die haar nicht Mary Trump heeft gemaakt. Mary bracht vorige maand een uiterst kritisch boek uit over de president. Maryanne heeft zich in het openbaar altijd onthouden van kritiek op haar broer.

Trumps neiging om regelmatig precies het tegenovergestelde te beweren van wat hij eerder zei en zijn obsessieve Twitter-gedrag kunnen maar op weinig sympathie rekenen bij zijn zus. “Het gebrek aan voorbereiding. De leugens. Holy shit.”

“Hij heeft geen principes”, meent Maryanne, die geen goed woord over heeft voor Trumps beleid uit 2018 om migrantenkinderen van hun ouders te scheiden. Ze verbaast zich erover dat hij daarmee wegkomt bij zijn religieuze achterban. “Als je een gelovig iemand bent, wil je deze mensen toch helpen en niet dit doen?” Van de uitspraken die Maryanne Trump als rechter heeft gedaan in immigratiezaken, heeft haar broer ook al geen kennis genomen. “Nee, hij leest niet”, vertelt ze aan haar nicht.

De afkeer die Maryanne heeft van haar broer heeft vermoedelijk ook te maken met Donalds overtuiging dat zij haar baan als federale rechter aan hem te danken zou hebben. In 1983 riep Maryanne de hulp in van haar broer, omdat ze hoopte dat zijn toenmalige advocaat Roy Cohn, die bevriend was met president Reagan, haar daarbij kon helpen.

Toen ze vervolgens door president Reagan werd benoemd, probeerde Donald daarvoor de eer op te strijken. “Waar zou je zijn zonder mij?”, zei hij tegen zijn zus. Die was daar duidelijk niet van gediend. “Het was de enige keer dat ik om een gunst heb gevraagd.”