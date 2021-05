Massaal protest tegen NPO-plan om Kassa en Radar te kortwieken

In amper een dag tijd hebben al zo’n 50.000 mensen hun handtekening gezet onder een petitie tegen de afbraak van de consumentenprogramma’s Kassa van BNNVARA en Radar van TrosAvro. De ondertekenaars eisen dat de geplande halvering van de zendtijd voor beide programma’s niet doorgaat.

De Netmanagers van de NPO zijn van mening dat de consumentenprogramma’s op NPO1, met meer dan een miljoen kijkers per uitzending, hun zendtijd moeten halveren. Daarbij wordt er totaal niet stil gestaan bij de impact van deze programma’s en hoeveel knellende zaken er bestaan waarin de burger zich niet begrepen of gehoord voelt. Al tientallen jaren houden KASSA en RADAR de vinger aan de pols in deze sterk veranderende maatschappij. De programma’s ogen fris, worden vol passie en enthousiasme gemaakt – in het belang van de burger – en maken het verschil voor het individu én de grote groep. Hoezo halveren qua zendtijd? aldus de petitie.

De consumentenprogramma’s zijn juist een voorbeeld van de ‘tegenmacht’ waar Den Haag de laatste weken zo de mond van volheeft, constateert ook acteur John Buijsman, bij consumenten onder meer bekend van de ‘dat zeg ik’-reclames voor een bouwmarktketen. Zijn alter ego Sheriff 010 die wel vaker optreedt tegen sociale misstanden zegt in een clip op Instagram en Twitter:

“Rutte pleitte voor een club die uitzoekt waar het misgaat tussen de overheid en de burger. Nou das mooi want dat is wat Kassa al dertig jaar doet.”

KASSA en RADAR tonen met grote regelmaat misstanden aan die leiden tot Kamervragen, kritische debatten en zelfs wetswijzigingen, stelt de petitie.

“Laten we alsjeblieft deze kritische programma’s in de lucht houden in een tijd waarin de stem van de individuele burger zo slecht gehoord wordt. En dat betreft zeker ook de stem van jongere generaties!” schrijft een van de inmiddels bijna 50.000 ondertekenaars in een reactie. Als gevolg van de grote toeloop is de petitiesite enige malen overbelast geraakt.

#KassaTV vecht tegen grote organisaties die burgers niet zien staan. Banken, verzekeraars en overheid. Vind jij dat ook belangrijk? Vertel ons dan in een filmpje wat je van het plan van de #NPO vindt om ons minder zendtijd te geven → https://t.co/Hy6y0cAPfT #RedKassa — Kassa (@kassa_bnnvara) May 15, 2021

