Massadeportaties en executies: Trumps laatste dagen in het Witte Huis

De omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een vliegtuig vol Afrikaanse asielzoekers gedeporteerd. Het vliegtuig met aan boord vluchtelingen uit Somalië, Ethiopië en Kenia, vloog met een tussenstop in Bulgarije naar Nairobi, Kenia. Over vier dagen treedt Joe Biden aan als nieuwe president. Hij heeft een deportatiestop van honderd dagen aangekondigd. Activisten vrezen dat de regering Trump voor die tijd nog zoveel mogelijk Afrikaanse vluchtelingen zal afvoeren.

Ondanks aanhoudend politiek geweld en burgeroorlogen in landen als Kameroen en de Democratische Republiek Congo, heeft de regering Trump in de laatste maanden van 2020 de deportaties van vluchtelingen naar die landen opgevoerd. Volgens advocaten en activisten zat een deel van de uitgezette vluchtelingen nog in de asielprocedure en moesten nog voor de rechter verschijnen. Ook zijn er meerdere beschuldigingen dat ICE de vluchtelingen met geweld documenten heeft laten ondertekenen waarmee ze afzien van hun recht op verhoor. Van veel Kameroense vluchtelingen ontbreekt sinds hun deportatie elk spoor.

Het vliegtuig met bestemming Nairobi vertrok vanuit Alexandria in de staat Louisiana. Bij het opvoeren van de deportaties de afgelopen maanden zijn daar veel vluchtelingen opeengepakt opgesloten in de door ICE beheerde gevangenis. Voor zover bekend zijn er inmiddels 22 bevestigde coronabesmettingen onder de asielzoekers die er nog worden vastgehouden. Mensenrechtengroeperingen waarschuwen dat met nog enkele dagen te gaan tot het vertrek van Trump, ICE krampachtig probeert de deportaties te verbergen. De laatste vluchten vertrokken onaangekondigd en in het holst van de nacht, zodat advocaten kansloos waren nog iets voor hun cliënten te betekenen.

De vrees bestaat dat de komende dagen nog meer vluchten met aan boord zoveel mogelijk asielzoekers zullen vertrekken. Het is niet het enige dossier waarop de regering Trump haast maakt. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd in Indiana nog een federale doodstraf uitgevoerd op de 48-jarige Dustin Higgs, een zwarte man die zijn gehele straf heeft volgehouden onschuldig te zijn. Trump voerde na zijn presidentschap gretig de federale doodstraf weer in nadat die al 17 jaar niet meer werd uitgevoerd. De afgelopen jaar liet de president 13 mensen executeren, drie keer zoveel als in de zestig jaar ervoor.

cc-foto: Gage Skidmore