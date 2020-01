Massale actie Extinction Rebellion op Brusselse autobeurs

Klimaatrebellen van Extinction Rebellion hebben vandaag actiegevoerd op het Autosalon, de grote autobeurs in de Belgische hoofdstad Brussel, op de drukste dag van het evenement. Actievoerders ketenden zich vast in geshowde modellen, kalkten leuzen op auto’s en smeerden nepbloed op tentoongestelde auto’s. Het was volgde de actiegroep niet de bedoeling vernielingen met blijvende schade aan te richten. De politie arresteerde 187 actievoerders. Sommigen hadden zich vastgelijmd om te voorkomen dat ze al te snel afgevoerd konden worden.

HLN meldt:

Om 15 uur was er een actie aan de stand van Shell. Één van de activisten overgoot zich met nepbloed en riep “Shell kills”. Nadien legde hij zich neer voor de stand. Als er een actie plaatsvindt, proberen bewakingsagenten die met mobiele wanden af te schermen. Maar dat trekt soms nog meer aandacht. Op Parking C worden er ook valse parkeerboetes onder de ruiten van de wagens gestoken met daarop een anti-autoboodschap. Om 16 uur vond de grote slotactie aan de in- en uitgang plaats. Tientallen activisten lieten zich op de grond vallen, maar werden meteen door de ordetroepen naar buiten gedragen. Onder hen ook heel wat tieners.

Extinction Rebellion protesteert om het imago van autofabrikanten te keren. Ze verwijten de industrie dat zorgen om het klimaat alleen met de mond beleden worden en dat ze de verkoop van SUV’s opvoeren terwijl ze goede sier proberen te maken met elektrische auto’s.

Het Nieuwsblad schrijft:

Voor de organisatoren komt het protest hoogst ongelegen. Zaterdag is traditioneel een topdag. Bovendien is het Autosalon goed voor 30 procent van de Belgische jaarverkoop. De sector ligt bij de milieuactivisten onder vuur omdat die steeds groter wordende SUV’s promoten, terwijl de verkoop van de elektrische wagen slechts voorzichtig van de grond komt. De politie was al op voorhand op de hoogte van de actie. Extinction Rebellion zat afgelopen week met hen samen. Ook Febiac, de automobielfederatie die het Autosalon organiseert, werd erbij betrokken. De standhouders werd geadviseerd niet te reageren op provocaties.

foto’s: Extinction Rebellion België