Massale schending coronaregels bij Tilburgs voetbalfestijn, woede over VVD-burgemeester

Van politieagent tot winkelier, alom heerst verbijstering over de keuze van de gemeente Tilburg om duizend voetbalfans op een stadsplein gezamenlijk naar een wedstrijd op een scherm te laten kijken. De toeschouwers hielden zich niet aan de geldende coronaregels en zongen en schreeuwden er op los, meldt Omroep Brabant:

De supporters hadden duidelijk lak aan de coronaregels tijdens het Europese duel dat Willem II thuis in Tilburg speelde tegen het Schotse Rangers FC. (…) Ondanks dat vooraf duidelijke instructies waren gegeven om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden, dromden de fans al snel samen. Zingend, juichend, joelend, ze deden eigenlijk alles wat niet was toegestaan.

Maarten Brink, voorzitter van de politievakbond ACP Zeeland-West Brabant, steekt zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken. “Hier begrijp ik helemaal niets van. Niets. Ik hoop dat hier het laatste woord niet over gesproken is.”

Burgemeester Theo Weterings (VVD) verklaarde dat het samen laten komen van de fans “een bewuste keuze” is geweest en ziet vooralsnog geen reden om daar op terug te komen. Tegen Omroep Brabant zei Weterings:

“Als je het niet toestaat, loop je het risico dat supporters zich op verschillende plekken in de stad manifesteren. Door hen op een plein samen naar de wedstrijd te laten kijken, valt het allemaal beter te controleren en te handhaven. Het was een bewuste keuze. (…) Als we dit niet hadden toegestaan, hadden we misschien niet eens geweten waar de kat en het spek in de stad uithingen. Had ik het kunnen verbieden? Ja, maar dan had je minstens zoveel kans gelopen dat het fout zou gaan. Toen er op het plein niet voldoende afstand werd gehouden en andere coronaregels werden overtreden, is er gewaarschuwd dat het beeldscherm uit zou worden gezet en de bijeenkomst zou worden gestopt.”

Zelfs VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff was het te gortig. “Ik word hier een beetje moedeloos van”, zei Dijkhoff op NPORadio 1. “Ik denk dat dit geen geslaagd experiment was, laat ik het zo maar zeggen.”

