Massale supportersfeesten leidden niet tot gevreesde explosie coronabesmettingen

Spontane straatfeesten met duizenden mensen die zich amper aan de coronaregels houden leiden niet tot een golf aan besmettingen. Dat wordt geconcludeerd nadat voetbalsupporters in Nijmegen en Kopenhagen de overwinningen van hun club hebben gevierd op een manier die velen verontrustend vonden. Er werd gezongen en gedanst zonder afstand te houden en zelfs geknuffeld.

In Nijmegen werd vorige week zondag een groot feest gevierd vanwege de promotie naar de eredivisie van NEC. Naar schatting 8000 supporters dromden daarbij samen. Medici waarschuwden voor het ernstige besmettingsgevaar.

De Gelderlander schrijft:

Daar blijkt nu helemaal niets van, zegt een woordvoerder van de GGD: ,,Op dit moment zijn er minder dan 20 besmettingen gelinkt aan het feest van NEC. Dat is iets meer dan op dit moment de prevalentie in de algemene bevolking is. Ongeveer de helft van de mensen denkt de besmetting tijdens het feest opgelopen te hebben, de andere helft denkt elders of weet het niet. We zien in ieder geval tot op heden geen clustering.” Kanttekening is wel dat niet alle mensen die aanwezig waren bij het feest zich laten testen.

In Kopenhagen waar de fans Brøndby IF op soortgelijke wijze vierden dat hun club kampioen werd, is evenmin sprake van een golf. De Deense gezondheidsraad laat weten dat het aantal beperkt is en er in tegenstelling tot wat gevreesd werd geen zogeheten superspreader event is geweest. Tien dagen na het festijn werden 96 besmettingen vastgesteld.

96 personer med relation til festlighederne i Brøndby 24/5 er aktuelt testet positive for #COVID19. Det er fortsat @STPS_DK vurdering, at smitten er begrænset set i relation til antallet af personer, der var samlet, og omstændighederne. Der kan fortsat komme smittetilfælde #sldk pic.twitter.com/8aOz8N9VXS — Styrelsen for Patientsikkerhed (@STPS_DK) June 2, 2021

Volgens sommige medici toont het aan dat het risico op besmetting in de buitenlucht niet groot is en dat het mogelijk moet zijn weer veilig openluchtconcerten te organiseren, als de bezoekers tenminste over een pas beschikken dat aantoont dat ze gezond zijn. Niet iedereen is ervan overtuigd dat het verstandig is. 92 besmettingen is volgens wetenschapper Christian Wejse geen reden te stellen dat het geen superspread event is geweest. “Dit feest staat zeker bovenin de lijst van evenementen tijdens de pandemie waar veel mensen besmet zijn geraakt.”

