Masturberende journalist verrast door werkende webcam

Het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift The New Yorker heeft een van zijn langstzittende schrijvers, juridisch expert Jeffrey Toobin geschorst, omdat die tijdens een Zoom-werkoverleg zijn broek liet zakken en ging masturberen. Toobin dacht geheel ten onrechte dat de camera uitstond.

‘Ik heb een gênant domme fout gemaakt terwijl ik buiten beeld dacht te zijn,’ zei Toobin in een verklaring waarin hij tevens excuses aanbood aan zijn vrouw, familie, vrienden en collega’s. Hij ging in zijn verklaring niet in op de details van zijn vergissing, maar wilde alleen zeggen dat hij dacht dat geen van zijn collega’s in de Zoom-meeting hem kon zien.

Toobin schrijft al ruim een kwart eeuw voor The New Yorker. Daarnaast treedt hij geregeld op als juridisch analist in uitzendingen van CNN. The New Yorker laat weten dat Toobin geschorst is zolang er een onderzoek loopt naar wat er precies gebeurd is. CNN heeft laten weten dat Toobin voorlopig op eigen verzoek niet meer zal verschijnen.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie en het veelvuldig thuiswerken, worden veel werkoverleggen gevoerd via videodiensten als Zoom. Daarbij gebeurt het vaker dat men ten onrechte denkt dat de camera uitstaat. Zo ontdekten eerder ook al een gemeenteraadslid in Spanje en ook een overheidsfunctionaris in Brazilië tijdens een meeting met president Bolsonaro. Beiden besloten om tijdens de vergadering een douche te nemen.

Los van fouten als die van Toobin, is er geregeld kritiek op Zoom omdat die het niet al te nauw neemt met de privacy van gebruikers. Privacyorganisatie Electronic Frontier Foundation (EFF) zette eerder dit jaar al een aantal problemen met de vergaderdienst op een rijtje. Zo had de beheerder van de meeting de mogelijkheid om te tracken hoe goed deelnemers opletten, een functie die inmiddels na hevige kritiek is uitgeschakeld. Ook word nog altijd veel data over deelnemers aan gesprekken verzameld. Aanvankelijk bleek ook dat de iOS-versie van Zoom gebruikersgegevens naar Facebook verzond. Ook dat is inmiddels verwijderd. Vanaf volgende week hoopt het bedrijf een nieuwe versie van de software te lanceren, waarbij de gesprekken wel worden versleuteld.

the new game is to replace every new yorker cartoon caption with "Jeffrey Toobin took his dick out on a Zoom call." pic.twitter.com/NkuxsTJtxs — Ryan 'Follow @SecretBase' Simmons (@rysimmons) October 19, 2020

Bron: The Guardian / cc-foto: Niall Glynn