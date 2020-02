Matthijs van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door stoppen

Het hing al in de lucht, maar nu is het definitief: Matthijs van Nieuwkerk is bezig met zijn laatste seizoen van De Wereld Draait Door. Zijn laatste aflevering is op 27 maart. Volgend seizoen komt De Wereld Draait Door, dat vanaf 2005 te zien, is niet meer terug. In plaats daarvan ontwikkelt BNNVARA een nieuw programma voor de vooravond.

Van Nieuwkerk blijft verbonden aan BNNVARA. Hij gaat vanaf begin volgend jaar een reeks zaterdagavondprogramma’s maken. “DWDD was een weergaloos avontuur, waarin ik veel dromen heb zien uitkomen”, zegt Van Nieuwkerk. “We hebben in die dagelijkse driekwartier televisie veel bedacht, veel gedurfd, veel voor mekaar gebokst. Nu wil ik het roer nog een keer omgooien. Ik hijs de zeilen.”

Gert-Jan Hox, directeur content bij BNNVARA, is blij dat de presentator aan de omroep verbonden blijft. “Vijftien jaar lang werkte hij met hart en ziel aan één van de grootste successen uit de vaderlandse televisiegeschiedenis. Onder zijn leiding vond het programma zichzelf keer op keer opnieuw uit en wist het kijkers steeds te verrassen, te boeien en te ontroeren. Ik ben ervan overtuigd dat hij daar een ijzersterk hoofdstuk aan toe gaat voegen op de zaterdagavond.”