Mauritius pikt Brits kolonialisme niet meer en neemt gestolen archipel terug

Mauritius heeft formeel bezwaar gemaakt tegen het Britse zeggenschap over de Chagosarchipel in de Indische Oceaan. De Mauritiaanse VN-ambassadeur plantte maandagochtend de eigen vlag op het eiland Peros Banhos, waarna het volkslied werd aangeheven. De Chagoseilanden horen sinds 1965 bij het Brits Indische Oceaanterritorium. Het Internationaal Gerechtshof bepaalde in 2019 al dat de Britten het bestuur moesten opheffen, maar volgens Groot-Brittannië was dat slechts een ‘mening’.

It’s morning on #Chagos, where the flag of Mauritius flies, proof that the rule of law is not only a dream pic.twitter.com/IbO1BhfIfh — Philippe Sands (@philippesands) February 14, 2022

Bij het planten van de Mauritaanse vlag zei ambassadeur Jagdish Koonjul: ‘We hijsen nu symbolisch de vlag, zoals de Britten dat zo vaak hebben gedaan bij het stichten van koloniën. Wij nemen echter terug wat altijd al van ons was.’ In een vooraf opgenomen boodschap liet de Mauritaanse premier Pravind Jugnauth weten dat hij het betreurde niet bij ‘deze historische gebeurtenis’ aanwezig kon zijn: ‘Ik ben verheugd dat onze Chagossische broeders en zusters nu naar hun geboortegrond kunnen reizen zonder buitenlands toezicht.’

De Chagosarchipel maakt van oudsher deel uit van Mauritius. Onder Napoleon lijfden de Franse het hele gebied in, tot de Britten het na Napoleons nederlaag in 1814 overnamen. In 1965 koppelden zij de archipel los van Mauritius. De jaren erop werden alle bewoners van Chagos gedwongen naar Mauritius te verhuizen om plaats te maken voor een Brits-Amerikaanse legerbasis. Naast de eerdere uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, namen de Verenigde Naties eveneens in 2019 een niet-bindend voorstel aan om het gezag over de archipel terug te geven aan Mauritius. Ook daarna liet het Verenigd Koninkrijk weten de claim van Mauritius niet te erkennen.

Op de vraag wat Mauritius zal doen als de Britten de Mauritiaanse vlag van Chagos verwijderen, zei premier Jugnauth: ‘Ik weet niet wat ze gaan doen. Als ze de vlag weghalen, komt dat neer op een provocatie van hun kant. Het VK houdt zich niet aan internationaalrechtelijke uitspraken.’ De Mauritiaanse delegatie arriveerde per cruiseschip op de Chagosarchipel. De afgelopen 24 uur worden alle wifi-signalen op het schip verstoord. In de buurt is een ander schip waargenomen, onduidelijk is nog of dat een Brits vaartuig is en of het iets met de verstoring te maken heeft.