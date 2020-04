Maxime Verhagen: Spijt van samenwerking met de PVV

Maxime Verhagen vindt het bij nader inzien ook een slecht idee dat het CDA onder zijn leiding in 2010 met de VVD een gedoogconstructie smeedde met de PVV. Dat gedoogakkoord gaf Geert Wilders macht over het regeerbeleid, zonder dat de extremistische politicus ook maar ergens verantwoording voor hoefde af te leggen.

Oud-CDA-leider Verhagen zegt nu spijt te hebben van die beslissing, zo laat hij weten in een interview met Christen Democratische Verkenningen, het tijdschrift van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Daarin zegt hij:

Alles in mij verzet zich tegen datgene waar een partij als de PVV voor staat. En je kunt van mij zeggen wat je wilt, maar ik heb me altijd pro-Europa opgesteld.

En:

Als ik had geweten dat een gedoogcoalitie (…) in de praktijk zou worden uitgelegd als een samenwerking in een gewone coalitie, was ik er niet aan was begonnen.

In 2010 behaalde de PVV een forse verkiezingswinst. De meeste partijen wilden echter geen regering vormen met de racistische en islamofobe partij van Geert Wilders. De VVD van Mark Rutte en het CDA van Maxime Verhagen hadden aanzienlijk minder moeite met een samenwerking. Dat resulteerde in een minderheidskabinet van VVD en CDA, maar met dus gedoogsteun van de PVV om toch verzekerd te zijn van een meerderheid in de Kamer. In een apart gedoogakkoord werd vastgelegd over welke zaken de PVV de lijn van VVD en CDA zou volgen, en andersom.

Het bleek een uiterst wankele constructie, niet in de laatste plaats doordat Wilders niet geheel verrassend een zeer onbetrouwbare partner bleek, en na anderhalf jaar kon Nederland opnieuw naar de stembus. Het CDA, waar binnen de partij van meet af aan geruzie was over de samenwerking met de PVV, leverde acht zetels in.

Binnen het CDA is nog altijd een tweedeling zichtbaar, waarbij een deel van de partij nog altijd geen moeite heeft met een nationalistische en vaak ronduit racistische koers. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in Noord-Brabant. Daar onderhandelt het CDA over een nieuw provinciebestuur met het FvD, een partij die omwille van zijn standpunten die vaak indruisen tegen de Grondwet, internationale wetten en mensenrechtenverdragen, wordt uitgesloten door de overige partijen. Het landelijke CDA is vooralsnog van mening dat de lokale afdelingen zelf die overweging moeten maken.

In de Volkskrant laat columnist Sheila Sitalsing geen spaan heel van het voortschrijdend inzicht van Verhagen. Zij schrijft:

Elke Nederlander met meer dan twee hersencellen wist dat het voorvoegsel ‘gedoog-’ de deuren openzette voor een drabbige constructie die Geert Wilders ongeëvenaard veel macht gaf. Iedereen die weleens de grens was overgestoken wist dat ze ons in elk buitenland smakelijk zouden uitlachen om de uitleg dat een regeerakkoord héél iets anders is dan een gedoogakkoord. Elke kiezer kon zien wat hem werd voorgeschoteld: ministers die zullen moeten kruipen voor Geert – en dat gebeurde, met overgave.

Over het feit dat Verhagen erkent dat regeren met de PVV een grove fout was, maar geen uitspraken wil doen over samenwerking met het FvD concludeert Sitalsing:

Tien jaar hersteltijd gehad, maar nog steeds geen rechte rug.

