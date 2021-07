Medewerkers priklocaties Gelderland bedreigd, GGD stelt fotoverbod in

Nadat vaccinatiemedewerkers van de GGD Noord- en Oost-Gelderland zijn bedreigd en geïntimideerd, is het op de priklocaties niet langer toegestaan nog foto’s of filmpjes te maken. Dat meldt de Volkskrant. Het gaat in totaal om acht locaties. Het verbod geldt voor zowel particulieren, als voor de pers.

De GGD laat weten dat de medewerkers verbaal worden lastiggevallen en telefonisch bedreigd. In een enkel geval zijn er zelfs dreigbrieven naar de huisadressen van medewerkers gestuurd, daarvan is aangifte gedaan. De politie laat echter weten dat er vooralsnog weinig aanknopingspunten zijn om een dader of daders op te sporen.

Bedreigingen komen voor bij alle GGD-locaties, zowel in de prikcentra als op de testlocaties. Om die reden geldt al langer de regel dat medewerkers niet herkenbaar mogen worden gefotografeerd. Veel bezoekers maken tijdens of na hun vaccinatie een selfie, iets wat soms voor vertraging in het prikproces zorgt omdat er daardoor rijen ontstaan. Het is aan de GGD-locaties zelf om wel of niet een algeheel foto- en filmverbod in stellen. Noord- en Oost-Gelderland is de eerste die dat nu heeft gedaan.