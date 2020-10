Media-verslaafde Trump riskeert levens met ‘waanzinnige’ uitstap

Om aan te tonen dat het wel mee zou vallen met de ziekte van Donald Trump, liet de Amerikaanse president zich zondag rondrijden langs supporters die zich buiten het ziekenhuis hadden verzameld. In de auto zaten ten minste twee andere personen, waarschijnlijk agenten van de Secret Service, getooid met mondkapje en oogbescherming. James Phillips, een arts in het ziekenhuis waar Trump behandeld wordt vanwege zijn besmetting met het coronavirus, noemt de rondrit “waanzinnig”.

“Elk persoon in de auto tijdens die volkomen onnodige presidentiële rondrit moet nu 14 dagen in quarantaine. Ze worden misschien ziek. Ze gaan misschien dood. Voor een politiek toneelspel. Gecommandeerd door Trump om hun leven op het spel te zetten voor theater. Dit is waanzinnig,” aldus Phillips op Twitter.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Hij vervolgt:

De presidentiële terreinwagen is niet alleen kogelwerend, hij is hermetisch afgesloten tegen chemische aanvallen. Het risico op een Covid-19 overdracht is zo groot als het maar kan zijn. De onverantwoordelijkheid is absurd. Mijn gedachten gaan uit naar de Secret Service die gedwongen mee moet spelen.

That Presidential SUV is not only bulletproof, but hermetically sealed against chemical attack. The risk of COVID19 transmission inside is as high as it gets outside of medical procedures. The irresponsibility is astounding. My thoughts are with the Secret Service forced to play. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Phillips krijgt bijval van andere medisch specialisten, waaronder professor Jonathan Reiner van de George Washington universiteit:

Met zijn joyride langs het ziekenhuis brengt de president zijn Secret Service in ernstig gevaar. In het ziekenhuis dragen we een volledig beschermend pak wanneer we zo dichtbij een Covid-patiënt zijn: gewaad, handschoenen, masker, oogbescherming, muts. Dit is het toppunt van onverantwoordelijkheid.

By taking a joy ride outside Walter Reed the president is placing his Secret Service detail at grave risk. In the hospital when we go into close contact with a COVID patient we dress in full PPE: Gown, gloves, N95, eye protection, hat. This is the height of irresponsibility. — Jonathan Reiner (@JReinerMD) October 4, 2020

Nieuwszender NBC wees erop dat Melania Trump, eveneens besmet met het coronavirus, in thuisquarantaine zit en de woning niet verlaat om haar man te bezoeken. Dat zou zijn om de agenten die haar escorteren en het ziekenhuispersoneel dat haar naar Donald Trump begeleidt niet onnodig in gevaar te brengen.

Zondagavond werd ook bekend dat Trump donderdag al uren wist dat hij besmet was met het virus, voor hij dat bekendmaakte. Dat meldt onder meer The Wallstreet Journal op basis van bronnen in het Witte Huis. Een eerste sneltest bleek donderdagavond al positief. De president verscheen daarna nog op Fox News waar hij de besmetting van zijn adviseur Hope Hicks bevestigde. In dat gesprek zei hij nog te wachten op de uitslag van zijn eigen test. Dat blijkt nu een tweede test te zijn geweest. Uiteindelijk liet hij om 1 uur ’s nachts plaatselijke tijd via Twitter weten inderdaad besmet te zijn met het virus.

De krant schrijft ook dat de geheimhouding rond de coronatests binnen het Witte Huis op bevel van Trump zo strikt is, dat medewerkers onderling niet weten wie er wel en niet besmet is, ook niet wanneer ze in de nabijheid van die persoon zijn geweest. Zo wist campagnemanager Bill Stepien niets van de besmetting van Hope Hicks tot het moment dat Trump het bevestigde. Vrijdag bleek ook Stepien positief.

