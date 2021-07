Meer dan 900 bezoekers Verknipt-festival besmet met corona

Het festival Verknipt in Utrecht heeft tot een grote corona-uitbraak geleid. Meer dan 900 bezoekers zijn besmet geraakt. De GGD verwacht dat die aantallen de komende dagen nog verder kunnen stijgen, meldt RTV Utrecht.

Op de eerste dag van het dancefeest raakten volgens de GGD minimaal 448 festivalgangers besmet. Voor de tweede dag staat de teller op 516 bevestigde coronagevallen. Een woordvoerder van de GGD in Utrecht zegt dat het aantal besmettingen lastig in kaart te brengen is omdat het evenement bezoekers trok uit het hele land. Het gaat om honderden mensen die zich na het bezoek aan Verknipt gemeld hebben bij de GGD in een andere regio dan Utrecht.

Het festival vond grotendeels plaats in de open lucht, al waren er ook overdekte podia. Ook de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma was aanwezig bij Verknipt. Zij is volledig gevaccineerd.